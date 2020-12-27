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Східну Туреччину сколихнув землетрус, поштовхи відчули кілька провінцій

Неділя, 27 грудня 2020, 15:59

У східній турецькій провінції Елязиг 27 грудня вранці стався землетрус магнітудою 5,3.

Про це повідомило Управління з надзвичайних ситуацій та лих країни (AFAD), пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Землетрус стався о 09:37 ранку за місцевим часом. Його відчули в провінціях Малатія, Адияман, Шанліурфа, Мардін, Батман та Діярбакир.

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Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу завив, що "жодної негативної ситуації" після землетрусу не спостерігається. 

"Всі наші команди оглядають місцевість", - зазначив міністр.

Повідомлень про людські жертви або пошкодження не надходили. 

Ще один землетрус магнітудою 4,2 було також зареєстровано 27 грудня біля узбережжя провінції Мугла.

Туреччину перетинають великі лінії розломів і землетруси тут часті. У жовтні смертельний землетрус стався в західному портовому місті Ізмір, в результаті чого загинули 116 осіб.

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