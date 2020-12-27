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Восточную Турцию всколыхнуло землетрясение, толчки ощутили несколько провинций

Воскресенье, 27 декабря 2020, 15:59

В восточной турецкой провинции Элязыг 27 декабря утром произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствий страны (AFAD), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Землетрясение произошло в 09:37 утра по местному времени. Его почувствовали в провинциях Малатия, Адыяман, Шанлыурфа, Мардин, Батман и Диярбакыр.

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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу завил, что "никакой негативной ситуации" после землетрясения не наблюдается.

"Все наши команды осматривают местность", - отметил министр.

Сообщений о человеческих жертвах или повреждениях не поступали.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,2 было также зарегистрировано 27 декабря у побережья провинции Мугла.

Турцию пересекают крупные линии разломов и землетрясения здесь часты. В октябре смертельное землетрясение произошло в западном портовом городе Измир, в результате чего погибли 116 человек.

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Турция стихийные бедствия
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