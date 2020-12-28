Pfizer на день відклала доставку нової партії вакцини до Іспанії

Компанія Pfizer відклала доставку нової партії вакцини проти коронавірусу в Іспанію на один день через перешкоди з логістикою.

Про це у понеділок заявив міністр охорони здоров’я країни Сальвадор Ілла, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За словами міністра, в компанії стався інцидент, пов'язаний з контролем температури в процесі завантаження і відправки вакцин. Міністр додав, що інцидент вже вирішений.

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"Вакцини будуть доступні завтра вранці в пунктах вакцинації", - сказав Ілла в інтерв'ю радіостанції Cadena SER.

Іспанія почала кампанію з вакцинації в неділю. Міністр очікує, що до кінця літа близько 70% населення країни будуть вакциновані.

Затримка в Іспанії сталася після того, як у кількох містах Німеччини датчики температури показали, що близько 1000 доз вакцини, вироблених Pfizer і її партнером BioNTech, можливо, не були достатньо холодними під час доставки.

У своїй презентації в цьому місяці компанія BioNTech повідомила, що після вилучення вакцини з морозильної камери її можна зберігати до п'яти днів при температурі 2-8°C і до двох годин при температурі до 30°C перед використанням.

Холодильні камери, розроблені Pfizer, оснащені GPS-трекером, тому компанії можуть вирішувати потенційні проблеми зберігання в дорозі.

Вакцина Pfizer/Biontech повинна зберігатися при наднизьких температурах близько -70°C перед відправкою в розподільчі центри у спеціально розроблених холодильних ящиках, заповнених сухим льодом.