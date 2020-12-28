Pfizer на день отложила доставку новой партии вакцины в Испанию

Компания Pfizer отложила доставку новой партии вакцины против коронавируса в Испанию на один день из-за помех с логистикой.

Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илла, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По словам министра, в компании произошел инцидент, связанный с контролем температуры в процессе загрузки и отправки вакцин. Министр добавил, что инцидент уже улажен.

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"Вакцины будут доступны завтра утром в пунктах вакцинации", - сказал Илла в интервью радиостанции Cadena SER.

Испания начала кампанию по вакцинации в воскресенье. Министр ожидает, что к концу лета около 70% населения страны будут вакцинированы.

Задержка в Испании произошла после того, как в нескольких городах Германии датчики температуры показали, что около 1000 доз вакцины, производимых Pfizer и ее партнером BioNTech, возможно, не были достаточно холодными во время доставки.

В своей презентации в этом месяце компания BioNTech сообщила, что после изъятия вакцины из морозильной камеры ее можно хранить до пяти дней при температуре 2-8°C и до двух часов при температуре до 30°C перед использованием.

Холодильные камеры, разработанные Pfizer, оснащены GPS-трекером, поэтому компании могут решать потенциальные проблемы хранения в дороге.

Вакцина Pfizer/Biontech должна храниться при сверхнизких температурах около -70°C перед отправкой в ​​распределительные центры в специально разработанных холодильных ящиках, заполненных сухим льдом.