Работникам с Гибралтара разрешат свободное передвижение с Испанией после Brexit

Приграничные работники, курсирующие между Гибралтаром и Испанией, будут освобождены от пограничного контроля после Brexit, даже если не будет достигнуто отдельного соглашения о свободном перемещении с Великобританией.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Гонсалес Лайя сказал, что людям, которые живут на Гибралтара, являющимся британской территорией, и работают в Испании или наоборот, и которые зарегистрировали свой статус до 1 января, по-прежнему будет разрешено свободно пересекать границу.

Другим путешественникам потребуется штамп в паспорте.

Около 15 000 человек ежедневно ездят из Испании в Гибралтар, население которого составляет 32 000 человек. Порт также принимает около 10000000 туристов в год, что составляет около четверти его экономики.

Ранее сообщалось, что Мадрид и Лондон продолжат переговоры по Соглашению об британскую территорию Гибралтар после заключения торгового соглашения по Brexit с Европейским Союзом.

Британия заключила торговое соглашение с Европейским Союзом 24 декабря.

Британия вышла из ЕС год назад, но до 31 декабря оставалась в едином рынке ЕС, а также на нее распространялись другие европейские правила.