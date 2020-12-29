Наступного дня після двох поспіль підземних поштовхів силою близько 5 балів, Хорватію сколихнув новий, потужніший землетрус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє хорватське RTL.

Землетрус стався 29 грудня близько 12-20 за місцевим часом і тривав понад 20 секунд. Силу поштовхів попередньо оцінюють у 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Після основного поштовху зафіксували ще серію дрібніших.

#potres (#earthquake) 29.12. u 12:19 kod Petrinje, M6.2. Ako ste osjetili potres, molimo javite na https://t.co/E7EOdDpWtn — Seizmološka služba HR (@seizmo_hr) December 29, 2020

Землетрус відчули на всій території Хорватії, де саме був його епіцентр - ще не встановлено. Частина Загреба внаслідок поштовхів знеструмлена. Багато людей залишаються на вулицях.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. У соцмережах і ЗМІ з'являються перші фото та відео з постраждалих районів.

Нагадаємо, напередодні - вранці 28 грудня - в країні зафіксували два землетруси. Сила першого становила 5,1 бала за шкалою Ріхтера, другого, що стався через півтори години - 4,9 бала за шкалою Ріхтера.

У районі міст Петриня та Сісак в будинках потріскані стіни, пошкоджені фасади, облетіла штукатурка.