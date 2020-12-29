В Хорватии произошло новое, более мощное землетрясение

На следующий день после двух подряд подземных толчков силой около 5 баллов, в Хорватии произошло еще одно, более мощное землетрясение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает хорватское RTL.

Землетрясение произошло 29 декабря около 12-20 по местному времени и длилось более 20 секунд. Силу толчков предварительно оценивают в 6,2 балла по шкале Рихтера. После основного толчка зафиксировали еще серию более мелких..

#potres (#earthquake) 29.12. u 12:19 kod Petrinje, M6.2. Ako ste osjetili potres, molimo javite na https://t.co/E7EOdDpWtn — Seizmološka služba HR (@seizmo_hr) December 29, 2020

Землетрясение почувствовали на всей территории Хорватии, где именно находился эпицентр - еще уточняется. Часть Загреба в результате толчков обесточена. Многие люди, покинувшие свои дома, остаются на улицах.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В соцсетях появляются первые фото и видео с пострадавших районов.

Напомним, накануне - утром 28 декабря - в стране зафиксировали два землетрясения. Сила первого составляла 5,1 балла по шкале Рихтера, второго - 4,9 балла по шкале Рихтера.