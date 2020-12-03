Парламент Франции предлагает организовать в стране массовое тестирование на коронавирус

Национальная ассамблея - нижняя палата парламента Франции - одобрила резолюцию с призывом к правительству организовать в стране массовое тестирование на коронавирус, так, как это сделали ряд других европейских стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Текст резолюции внесла группа "Республиканцы". 3 декабря ее поддержали 135 голосами против 8, еще 20 депутатов воздержались.

Читайте также Австрия начала массовое тестирование на коронавирус в первом пилотном городке

В тексте правительство призывают последовать примеру массовой проверки населения на коронавирус, отмечая, что это поможет выявить немало бессимптомных больных и увеличит шансы на то, что Франция избежит очередного локдауна.

Государственный секретарь по вопросам детства и семьи Адриан Таке отметил, что Франция "среди стран, которые тестируют больше всего", и что осенью за неделю делали уже более 2 млн тестов на коронавирус. Также он заявил, что к иностранным примерам, которыми вдохновились депутаты - Германии, Словакии, района Ливерпуля в Великобритании, Южной Кореи - также были вопросы по поводу эффективности.

Отдельные депутаты отметили, что сейчас призыв уже неуместен и актуальнее было бы готовиться к массовой вакцинации, а также - что правительство фактически уже анонсировало кампанию массового тестирования в Гавре и некоторых других районах.

Напомним, на этих выходных во Франции после месячного локдауна открылись магазины, торгующие второстепенными товарами - но с ограничениями на количество посетителей. Бары и рестораны будут закрыты до 20 января.

После рекордов заражений в начале ноября - более 60 000 за сутки - прирост больных в стране постепенно спадает. На прошлой неделе самый высокий показатель составлял около 16 тысяч. За прошедшие сутки обнаружили чуть более 14 000 новых заражений.