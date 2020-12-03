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Азербайджан офіційно оголосив кількість своїх загиблих у війні в Карабаху

Четвер, 3 грудня 2020, 14:46

За офіційними даними, Азербайджан восени 2020 року втратив у війні в Нагірному Карабаху 2783 своїх військових.  

Про це оголосило Міністерство оборони Азербайджану, повідомляє "Європейська правда".

"Під час Вітчизняної війни загинуло 2783 військовослужбовців наших Збройних сил. Ведуться роботи з ідентифікації 103 військових за допомогою аналізу ДНК", - йдеться у повідомленні відомства.

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Понад 100 військових вважають зниклими безвісти.

На лікуванні після поранень знаходяться 1245 військових. 

Нагадаємо, бойові дії у Карабаху припинилися з 10 листопада, після підписання домовленостей про припинення війни Вірменією, Азербайджаном та Росією.

Вірменія у середині листопада попередньо повідомила про понад 2300 загиблих.

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Нагірний Карабах Азербайджан
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