Азербайджан офіційно оголосив кількість своїх загиблих у війні в Карабаху

За офіційними даними, Азербайджан восени 2020 року втратив у війні в Нагірному Карабаху 2783 своїх військових.

Про це оголосило Міністерство оборони Азербайджану, повідомляє "Європейська правда".

"Під час Вітчизняної війни загинуло 2783 військовослужбовців наших Збройних сил. Ведуться роботи з ідентифікації 103 військових за допомогою аналізу ДНК", - йдеться у повідомленні відомства.

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Понад 100 військових вважають зниклими безвісти.

На лікуванні після поранень знаходяться 1245 військових.

Нагадаємо, бойові дії у Карабаху припинилися з 10 листопада, після підписання домовленостей про припинення війни Вірменією, Азербайджаном та Росією.

Вірменія у середині листопада попередньо повідомила про понад 2300 загиблих.

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