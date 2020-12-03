Азербайджан официально объявил количество своих погибших в войне в Карабахе

По официальным данным, Азербайджан осенью 2020 потерял в войне в Нагорном Карабахе 2783 своих военных.

Об этом объявило Министерство обороны Азербайджана, сообщает "Европейская правда".

"Во время Отечественной войны погибло 2783 военнослужащих наших Вооруженных сил. Ведутся работы по идентификации 103 военных с помощью анализа ДНК", - говорится в сообщении ведомства.

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Более 100 военных числятся пропавшими без вести.

На лечении после ранений находятся 1245 военных.

Напомним, боевые действия в Карабахе прекратились с 10 ноября, после подписания договоренностей о прекращении войны Арменией, Азербайджаном и Россией.

Армения в середине ноября предварительно сообщила о более 2300 погибших.

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