Азербайджан официально объявил количество своих погибших в войне в Карабахе
По официальным данным, Азербайджан осенью 2020 потерял в войне в Нагорном Карабахе 2783 своих военных.
Об этом объявило Министерство обороны Азербайджана, сообщает "Европейская правда".
"Во время Отечественной войны погибло 2783 военнослужащих наших Вооруженных сил. Ведутся работы по идентификации 103 военных с помощью анализа ДНК", - говорится в сообщении ведомства.
Более 100 военных числятся пропавшими без вести.
На лечении после ранений находятся 1245 военных.
Напомним, боевые действия в Карабахе прекратились с 10 ноября, после подписания договоренностей о прекращении войны Арменией, Азербайджаном и Россией.
Армения в середине ноября предварительно сообщила о более 2300 погибших.
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