Брюссель хоче більше інформації про Кримську платформу, але ідею вітає

В Європейському Союзі вивчають пропозицію України про створення Кримської платформи і спеціального представника Євросоюзу з питань Криму та очікують на додаткову інформацію про структуру платформи.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер заявив представник зовнішньої дипломатичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Україна представила ЄС і кільком великим міжнародним зацікавленим сторонам ідею Міжнародної кримської платформи. В цьому контексті, серед іншого, Україна висунула ідею створення спецпредставника ЄС по Криму", - сказав Стано.

"Як зазначено в нашій спільній заяві на саміті Україна-ЄС від 6 жовтня 2020 року, ми вітаємо дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і детально вивчаємо пропозиції України з цього приводу", - додав він.

Водночас Стано підкреслив, що наразі ЄС "з нетерпінням чекає додаткової інформації про те, як Україна хотіла б структурувати платформу".

"Політика невизнання ЄС вже пропонує надійний і добре реалізований інструментарій, який допомагає просуватися до цілей, позначених Україною, і які відповідають цілям нашої політики невизнання в цілому", - сказав він.

Днями глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю турецькому агентству Anadolu заявив, що Україна виступає за створення у ЄС позиції спеціального представника щодо Криму.

Раніше Кулеба також заявляв про плани провести в Україні у травні 2021 року Кримський саміт.