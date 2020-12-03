Брюссель хочет больше информации о Крымской платформе, но идею приветствует

В Европейском Союзе изучают предложение Украины о создании Крымской платформы и специального представителя Евросоюза по Крыму и ожидают на дополнительную информацию о структуре платформы.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг заявил представитель внешней дипломатической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"Украина представила ЕС и нескольким крупным международным заинтересованным сторонам идею Международной крымской платформы. В этом контексте, среди прочего, Украина выдвинула идею создания спецпредставителя ЕС по Крыму", - сказал Стано.

"Как указано в нашем совместном заявлении на саммите Украина-ЕС от 6 октября 2020 года, мы приветствуем дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и подробно изучаем предложения Украины по этому поводу", - добавил он.

В то же время Стано подчеркнул, что сейчас ЕС "с нетерпением ждет дополнительной информации о том, как Украина хотела бы структурировать платформу".

"Политика непризнания ЕС уже предлагает надежный и хорошо реализованный инструментарий, который помогает продвигаться к целям, обозначенным Украиной, и которые соответствуют целям нашей политики непризнания в целом", - сказал он.

На днях глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu заявил, что Украина выступает за создание в ЕС позиции специального представителя по Крыму.

Ранее Кулеба также заявлял о планах провести в Украине в мае 2021 года Крымский саммит.