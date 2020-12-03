Португалія планує вакцинувати 10% населення на першому етапі
Уряд Португалії сподівається вакцинувати від коронавірусу майже 10% населення на першому етапі, який почнеться в наступному місяці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Уряд заявив, що загальнонаціональний плані вакцинації буде здійснюватись добровільно та на безкоштовній основі.
Пріоритет буде віддаватися особам, старшим за 50 років, у яких є такі захворювання як ішемічна хвороба серця або проблеми з легенями. Пріоритетними групами будуть також співробітники охорони здоров'я, представники армії і сектору безпеки, а також жителів будинків для людей похилого віку.
Перший етап вакцинації повинен відбутися в період з січня по лютий. Однак він може бути продовжений до квітня, якщо будуть затримки.
Щеплення робитимуть в 1200 пунктах вакцинації в медичних центрах по всій країні.
На другому етапі вакцинації будуть вакциновані близько 2,7 мільйона осіб.
Міністерство охорони здоров’я раніше заявляло, що країна купить 22 мільйони доз вакцини проти COVID-19 за 200 мільйонів євро. Уряд підписав угоди про покупку вакцини з виробниками CureVac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, Sanofi і GSK.
Нагадаємо, Британія стала першою західною країною, яка схвалила вакцину проти COVID-19.
В ЄС можуть затвердити першу вакцину від COVID напередодні Нового року.