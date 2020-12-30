Турция отправила генерала и 35 офицеров контролировать мир в Карабахе

Турция отправила в российско-турецкий центр по контролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе одного генерала и 35 офицеров своих вооруженных сил.

Об этом во вторник заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Акар также подтвердил, что турецкие военнослужащие, которые будут задействованы в работе российско-турецкого центра, уже выехали в Азербайджан.

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Ранее турецкая телекомпания NTV сообщала о том, что они направлены в Азербайджан. По данным телекомпании, общий центр заработает в январе 2021 года.

В ноябре Азербайджан и Армения подписали при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - анклаве, который во всем мире признан частью Азербайджана, но в основном населенный этническими армянами.

Российские миротворцы были переброшены в регион в соответствии с соглашением. Турция заявила, что завершила сделку с Россией о создании совместного центра по наблюдению за прекращением огня.

Турция поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе и критикует сопредседателей так называемой Минской группы ОБСЕ за то, что они не урегулировали длительный конфликт за десятилетия посредничества.

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