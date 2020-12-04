Австрия начала массовое тестирование населения несмотря на позицию экспертов

В Австрии в пятницу началось массовое тестирование населения на коронавирус, несмотря на рекомендации научных советников правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Длинные очереди образовались в центрах тестирования в Вене и западных провинциях Тироль и Форарльберг. Планируется, что в ближайшие дни тестирование пройдет и в других регионах.

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Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о плане добровольного тестирования в конце ноября, чтобы замедлить передачу вируса. По его словам, если несколько миллионов из почти 9 млн жителей Австрии пройдут тестирование, власти смогут найти и изолировать многих инфицированных, у которых нет симптомов.

Однако ряд научных советников заявили министру здравоохранения, что они выступают против этого плана. Они предупредили, что негативные тесты дадут людям ложное представление о том, что они смогут провести нормальные рождественские праздники с родными в конце декабря, как это делали в прошлые годы.

Экспертов также беспокоят ложные результаты экспресс-тестов, которые используются правительством.

Они считают, что вместо того, чтобы проводить массовую проверку населения в целом, следует сосредоточить внимание на конкретных группах высокого риска и приложить больше усилий для отслеживания тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

Тестирование в Австрии происходит после аналогичных усилий в Словакии и итальянском регионе Южный Тироль.