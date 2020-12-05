Макрон відповів на закиди про авторитаризм: ми не Угорщина і не Туреччина

Президент Франції Еммануель Макрон виступив на захист свого уряд у зв'язку з заявами про те, що той робить країну більш авторитарною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми не Угорщина, Туреччина чи інші! Давайте не дозволяти зображати Францію в карикатурному вигляді. Я думаю, що ми дозволяємо собі заразитися дискурсом активістів, дуже ворожим щодо дій уряду, який я поважаю, але я не можу дозволити людям говорити, що ми скорочуємо свободи в нашій країні", - сказав Макрон під час телеспілкування з громадянами.

Протягом понад двох годин Макрон обговорював жорстокість поліції, французькі цінності і громадянство, а також вплив пандемії коронавірусу на молодь серед інших тем.

Макрон зіткнувся з питаннями користувачів соціальних мереж і журналістів, в тому числі репортера Brut Ремі Бузена, якого тижнем раніше сфотографували, коли він лежав на землі, а над ним стояв поліцейський, коли поліцейські жорстоко розібрали табір для мігрантів в центрі Парижа.

Бузен почав інтерв'ю з того, що запитав про цю поліцейську операцію і жорстоке побиття музичного продюсера Мішеля Зеклера трьома поліцейськими.

"Моя роль не в тому, щоб судити, почалося офіційне розслідування", - сказав Макрон, додавши, що він був "дуже шокований", коли побачив запис побиття Цеклера.

Президент сказав, що він був також "дуже шокований фотографіями в суботу з жінкою-поліцейською, на яку напали безумці, дикуни", - сказав він, маючи на увазі відео, на якому учасники протесту штовхають і збивають офіцера з ніг.

Спочатку він відмовився використовувати термін "насильство з боку поліції", який, за його словами, став політизованим і став "гаслом" для лівих. Він сказав, що волів би сказати "насильство з боку поліцейських", але визнав, що ці два терміни описують "одне і те ж явище".

"У нас немає поліції, схожої на американську, де на кожному протесті гине близько 10 осіб", - додав він.