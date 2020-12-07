Влада й опозиція Грузії не домовилися про компроміс та планують нову зустріч 

Влада й опозиція Грузії після третього раунду перемовин за посередництва послів ЄС та США не досягли конкретних домовленості про вихід з політичної кризи та продовжать діалог наступного дня - 8 грудня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Грузия Онлайн".

"Були деякі питання, за якими вдалося зблизити позиції, але залишаються деякі інші… Тому процес продовжиться, і сподіваюся, після завтрашньої зустрічі ми зможемо розповісти деталі", - заявив Давид Бакрадзе, лідер опозиційної "Європейської Грузії".

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Про "зближення позицій" сказав і представник правлячої "Грузинської мрії" Арчіл Талаквадзе. За його словами, є шанси досягти домовленостей на наступній зустрічі. При цьому він відкинув імовірність виконання ключової вимоги опозиційних сил - про дострокові парламентські вибори або ж всенародне опитування щодо необхідності ще одних виборів у 2021 році.

Лідер "Єдиного національного руху" Григол Вашадзе сказав, що поки не бачить наближення компромісу у ключових питаннях.

Нагадаємо, після першого туру парламентських виборів опозиційні партії заявили про нібито фальсифікації та у зв’язку з цим проігнорували другий тур, відмовилися входити до нового парламенту і почали акції протесту.

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3 грудня Центральна виборча комісія, попри спротив опозиції, затвердила результати виборів. Згідно з законодавством країни, протягом 10 днів після цього президент має назначити дату першого засідання нового парламенту.

Внаслідок безкомпромісної позиції політичних сил у Грузії потенційно може сформуватися повністю однопартійний парламент - вперше з комуністичних часів.

Детальніше про це читайте у статті: Ультиматум команди Саакашвілі: як Грузія увійшла у найглибшу кризу за останні роки.