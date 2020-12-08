Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У ЄС нагадали Україні про необхідність вирішувати ситуацію, створену скандальним рішенням КС

Британія відмовиться від положень проєкту про внутрішній ринок, що порушували угоду про Brexit

Іспанія планує пускати туристів без обмежень вже з березня 2021 року

У Британії від коронавірусу вакцинували Вільяма Шекспіра






Президент Туреччини поїде у Баку на парад, присвячений перемозі у війні за Карабах 

Вівторок, 8 грудня 2020, 18:10

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган візьме участь у параді, який Азербайджан організовує для святкування своєї перемоги у війні за Карабах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Anadolu.

Двохденний візит турецького лідера відбудеться на запрошення президента Азербайджану Ільхама Алієва та розпочнеться 9 грудня. Сам парад відбудеться 10 грудня. 

Читайте також
Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні

Окрім участі у параді, планується обговорення "регіональних та міжнародних питань" і підписання двосторонніх документів. 

Туреччина підтримує Азербайджан у конфлікті в Нагірному Карабаху і критикує співголів так званої Мінської групи ОБСЄ - США, Францію та Росію - за те, що вони не врегулювали тривалий конфлікт за десятиліття посередництва. 

Нагадаємо, бої за Нагірний Карабах закінчилися підписанням 10 листопада угоди між Вірменією, Азербайджаном та Росією, яку у Вірменії багато хто сприйняв як капітуляцію. Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Туреччина після цього заявила, що домовилася з Росією про спільний моніторинг дотримання режиму тиші у Карабаху та анонсувала спорудження центру спільного контролю

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина Нагірний Карабах
powered by lun.ua