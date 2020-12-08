Президент Туреччини поїде у Баку на парад, присвячений перемозі у війні за Карабах
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган візьме участь у параді, який Азербайджан організовує для святкування своєї перемоги у війні за Карабах.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Anadolu.
Двохденний візит турецького лідера відбудеться на запрошення президента Азербайджану Ільхама Алієва та розпочнеться 9 грудня. Сам парад відбудеться 10 грудня.
Окрім участі у параді, планується обговорення "регіональних та міжнародних питань" і підписання двосторонніх документів.
Туреччина підтримує Азербайджан у конфлікті в Нагірному Карабаху і критикує співголів так званої Мінської групи ОБСЄ - США, Францію та Росію - за те, що вони не врегулювали тривалий конфлікт за десятиліття посередництва.
Нагадаємо, бої за Нагірний Карабах закінчилися підписанням 10 листопада угоди між Вірменією, Азербайджаном та Росією, яку у Вірменії багато хто сприйняв як капітуляцію. Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.
Туреччина після цього заявила, що домовилася з Росією про спільний моніторинг дотримання режиму тиші у Карабаху та анонсувала спорудження центру спільного контролю.