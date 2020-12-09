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У Німеччині зафіксоване максимальне число смертей від коронавірусу 

Середа, 9 грудня 2020, 09:49

У Німеччині зафіксований максимальний показник летальних випадків від коронавірусу за добу - померли 590 осіб. 

Про це оголосив Інститут імені Роберта Коха (RKI) вранці в середу, 9 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

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Таким чином загальна кількість смертельних випадків зросла до 19 932.

Статистика летальності RKI враховує і ті випадки, коли вірус був безпосередньою причиною смерті, і ті, коли він сприяв смерті пацієнта не тлі ослаблення організму, викликаного іншими захворюваннями. 

Загальна кількість заражень в Німеччині з часу початку епідемії зросла до майже 1,2 млн осіб - на 20 815 більше за добу.

Рівень заражуваності за минулі сім днів склав 149,1 випадку на 100 тисяч осіб - значно вище від критичної позначки в 50 випадків, встановленої політиками і органами охорони здоров'я.

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На тлі зростання заражуваності міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан виступив за більш жорсткий локдаун в Німеччині після Різдва до 10 січня. Шпан висловив думку, що навряд чи можна знайти більш відповідний час для посилення обмежень.

Поки що так званий "м’який локдаун" у Німеччині, що діє вже більше місяця і передбачає закриття ресторанів, музеїв, театрів тощо, продовжений до 10 січня.

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