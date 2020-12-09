В Германии зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса

В Германии зафиксирован максимальный показатель летальных случаев от коронавируса в сутки - умерли 590 человек.

Об этом объявил Институт имени Роберта Коха (RKI) утром в среду, 9 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

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Таким образом общее количество смертельных случаев возросло до 19 932.

Статистика летальности RKI учитывает и те случаи, когда вирус был непосредственной причиной смерти, и те, когда он способствовал смерти пациента на фоне ослабления организма, вызванного другими заболеваниями.

Общее количество заражений в Германии со времени начала эпидемии выросло почти до 1,2 млн человек - на 20 815 больше.

Уровень зараженности за прошедшие семь дней составил 149,1 случай на 100 000 человек - значительно выше критической отметки в 50 случаев, установленной политиками и органами здравоохранения.

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На фоне роста зараженности министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступил за более жесткий локдаун в Германии после Рождества до 10 января. Шпан высказал мнение, что вряд ли можно найти более подходящее время для усиления ограничений.

Пока так называемый "мягкий локдаун" в Германии, действующий уже больше месяца и предусматривающий закрытие ресторанов, музеев, театров и т.д., продлен до 10 января.