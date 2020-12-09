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Премьер-министр Молдовы заразился коронавирусом

Среда, 9 декабря 2020, 11:38

Премьер-министр Молдовы Ион Кику получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Молдовскому премьеру сделали тест, учитывая симптомы. Проверка показала положительный результат.

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Согласно сообщению правительства Молдовы, премьер-министр продолжит выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

В понедельник, 7 декабря, Кику принял участие в еженедельной встрече с председателем парламента Зинаидой Гречаный и действующим президентом Игорем Додоном.

8 декабря в Молдове обнаружили 1709 случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных в стране с начала пандемии увеличилось до 119 204.

Как сообщалось, 7 декабря в связи с ухудшением эпидемической ситуации Молдова ограничила время работы всех заведений общественного питания.

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