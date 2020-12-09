Джонсон назвав вимоги ЄС щодо торгової угоди "неприйнятними для будь-якого прем’єра"

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що вимоги ЄС у перемовинах щодо торгової угоди "були б неприйнятними для будь-якого прем’єра".

Як пише The Guardian, про це він сказав у британському парламенті, готуючись їхати до Брюсселя на зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Наші друзі у ЄС наполягають, щоб якщо вони у майбутньому схвалять якийсь закон, який ми тут не виконуватимемо, вони хочуть автоматичне право притягати нас до відповідальності… По-друге, вони кажуть що Британія має бути єдиною країною у світі, у якої немає суверенного контролю за власною риболовною зоною. Я не думаю, що ці умови могли б бути прийнятними для будь-кого на посаді прем’єра цієї країни", - заявив Борис Джонсон.

Відповідаючи на запитання парламентарів про ризики для Британії у разі фінального виходу з ЄС без угоди, Джонсон заявив, що країна все одно буде "магнітом для закордонних інвестицій" та "процвітатиме" незалежно від того, якими будуть результати перемовин.

Нагадаємо, сьогодні увечері Борис Джонсон та Урсула фон дер Ляєн зустрінуться у Брюсселі для ймовірно фінальної спроби "врятувати" торгову угоду.

Зустріч відбудеться напередодні грудневого саміту лідерів ЄС і ймовірно стане вирішальною у питанні про те, чи буде укладено нову торгову угоду між Британією та ЄС після завершення перехідного періоду Brexit 31 грудня.

Діалог переговорних команд Британії та ЄС триває майже безупинно, проте спроби домовитися "застрягли" на двох принципових питаннях - щодо риболовлі та правил конкуренції. "Вихід без угоди" означатиме повернення мит на рух товарів та прикордонних перевірок.

Раніше у паралельних перемовинах, що не пов’язані з торговою угодою, Британія та ЄС "в цілому" досягли згоди щодо функціонування кордону між Ірландією та Північною Ірландією після Brexit.

Зокрема, Британія погодилась прибрати зі свого законопроєкту про внутрішній ринок положення, які порушували угоду про Brexit.