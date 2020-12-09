Джонсон назвал требования ЕС по торговому соглашению "неприемлемыми для любого премьера"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что требования ЕС в переговорах по торговому соглашению "были бы неприемлемыми для любого премьера".

Как пишет The Guardian, об этом он сказал в британском парламенте, готовясь ехать в Брюссель на встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Наши друзья в ЕС настаивают, чтобы если они в будущем примут какой-то закон, который мы здесь не будем выполнять, они хотят автоматическое право привлекать нас к ответственности... Во-вторых, они говорят что Британия должна быть единственной страной в мире, у которой нет суверенного контроля за собственной рыболовной зоной. Я не думаю, что эти условия могли бы быть приемлемыми для любого на посту премьера этой страны", - заявил Борис Джонсон.

Отвечая на вопрос парламентариев о рисках для Британии в случае финального выхода из ЕС без соглашения, Джонсон заявил, что страна все равно будет "магнитом для иностранных инвестиций" и будет "процветать" независимо от того, какими будут результаты переговоров.

Напомним, сегодня вечером Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен встретятся в Брюсселе для вероятно финальной попытки "спасти" торговое соглашение.

Встреча состоится накануне декабрьского саммита лидеров ЕС и вероятно станет решающей в вопросе о том, будет ли заключено новое торговое соглашение между Британией и ЕС после завершения переходного периода Brexit 31 декабря.

Диалог переговорных команд Великобритании и ЕС продолжается почти непрерывно, однако попытки договориться "застряли" на двух принципиальных вопросах – рыбной ловли и правил конкуренции. "Выход без соглашения" будет означать возвращение пошлин на движение товаров и пограничных проверок.

Ранее в параллельных переговорах, не связанных с торговым соглашением, Великобритания и ЕС "в целом" достигли согласия относительно функционирования границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

В частности, Великобритания согласилась убрать из своего законопроекта о внутреннем рынке положения, которые нарушали соглашение о Brexit.