Монако тимчасово обмежить відвідини ресторанів через французьких туристів

Монако тимчасово обмежить доступ до своїх ресторанів, звузивши дозволене коло відвідувачів до мешканців князівства та осіб, які працюють у Монако.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це оголосив уряд князівства у своєму комюніке наприкінці грудня.

У Монако, мікродержаві поблизу французької Ніцци, ресторани й кафе залишаються відкритими, попри пандемію коронавірусу.

Як наслідок, чимало французів з прилеглих районів почали їхати до Монако саме для того, щоб провести час у ресторані - оскільки у Франції всі заклади через епідемію зачинені щонайменш до 20 січня.

"З огляду на несприятливу епідемічну ситуацію у департаменті Приморські Альпи, що межує з князівством, нам доводиться адаптувати правила, які наразі діють у Монако", - заявив уряд князівства у комюніке.

З 2 січня потрапити у ресторани зможуть лише особи, які проживають або працюють на території князівства та можуть це підтвердити.

Французи сподівались на більш суттєві послаблення карантину у власній країні перед святами, проте очікуване відкриття культурних місць вирішили відкласти. Також запровадили комендантську годину, що діятиме і в новорічну ніч.

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