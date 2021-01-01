Монако временно ограничит посещение ресторанов из-за французских туристов

Монако временно ограничит доступ в рестораны, сузив разрешенный круг посетителей до жителей княжества и лиц, работающих в Монако.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом объявило правительство княжества в своем коммюнике в конце декабря.

В Монако, микрогосударстве возле французской Ниццы, рестораны и кафе остаются открытыми, несмотря на пандемию коронавируса. В результате, многие французы из близлежащих районов начали ехать в Монако для того, чтобы провести время в ресторане - так как во Франции все заведения из-за эпидемии закрыты как минимум до 20 января.

"Учитывая неблагоприятную эпидемическую ситуацию в департаменте Приморские Альпы, граничащем с княжеством, нам приходится адаптировать правила, которые сейчас действуют в Монако", - заявило правительство в коммюнике.

Со 2 января попасть в рестораны смогут только лица, проживающие или работающие на территории княжества, которые могут это подтвердить.

Французы надеялись на более существенные послабления карантина в собственной стране перед праздниками, однако ожидаемое открытие культурных мест решили отложить. Также ввели комендантский час, который будет действовать и в новогоднюю ночь.

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