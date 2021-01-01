Во Франции полиция разогнала двухтысячную нелегальную вечеринку, есть раненые

Французская полиция сообщает о том, как в новогоднюю ночь она остановила несколько масштабных празднований, которые запрещены из-за введенного в стране комендантского часа.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишут французские СМИ.

Самая большая обнаруженная ​​полицией рейв-вечеринка проходила в Бретани, в маленьком муниципалитете Льерон, а количество ее участников превышало количество жителей города - вероятно, те прибыли прибыли сюда даже из Парижа.

По данным источников телеканала Europe 1, речь идет о 2000 участниках подпольного празднования. L’independant подтверждает эти оценки и добавляет, что вечеринка проходила в заброшенном ангаре. В результате столкновений между участниками вечеринки и полицией, трое полицейских получили легкие травмы, один полицейский автомобиль сожгли. Примечательно, что после того вечеринка не прекратилась и продолжительная по крайней мере некоторое время, поскольку полиция без подкрепления оказалась неспособна ее разогнать.

Полиция официально пока не предоставляет деталей о данном инциденте.

Во Франции действует коронавирусный комендантский час, правила которой запрещают любые празднования Нового года за пределами своего жилья.

Le Figaro отмечает, что инциденты меньшего масштаба происходили и в других городах. В частности, в Марселе полиция пресекла вечеринку на около 300 человек, на 150 из них наложен штраф по 135 евро, а трое организаторов оказались за решеткой по обвинению в действиях, угрожающих жизни других людей.

Правительство предупреждал французов, за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь будут следить 100 000 полицейских.

Ранее сообщалось, что Монако ограничит посещение ресторанов из-за французских туристов, которые едут в эту страну, спасаясь от ограничений у себя дома.