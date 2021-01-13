Португалія готується оголосити локдаун, але вибори президента відбудуться

Уряд Португалії має намір оголосити з завтрашнього дня жорсткі обмеження, які триватимуть як мінімум до 30 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

Після зустрічі з фахівцями МОЗ в Лісабоні, прем'єр-міністр Антоніу Кошта назвав "тривожною" динаміку "дуже сильного зростання" нових випадків зараження коронавірусом, яка досягла рівня 10 тисяч на день, так що він вважає "необхідним вжити заходів".

Нові заходи повинні бути затверджені на засіданні уряду в середу. Очікується, що закриються сервіси громадського харчування та торгівлі (за винятком продовольчого сектора).

Жителям Португалії буде наказано не залишати будинки без вагомих причин. Початкові школи залишаться відкритими, щодо середніх і старших класів рішення ще не прийнято.

Проєкт постанови про надзвичайний стан забезпечує громадянам можливість голосувати на президентських виборах цього місяця і передбачає голосування в будинках для людей похилого віку.

Напередодні стало відомо, що президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза, який прагне переобрання на виборах 24 січня, отримав позитивний результат тесту на коронавірус, але симптомів захворювання не має.