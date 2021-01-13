Португалия готовится объявить локдаун, но выборы президента состоятся

Правительство страны намерено объявить с завтрашнего дня жесткие ограничения, которые продлятся как минимум до 30 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

После встречи со специалистами Минздрава в Лиссабоне премьер-министр Антониу Кошта назвал тревожной динамику "очень сильного роста" новых случаев заражения коронавирусом, которая достигла уровня 10 000 в день, так что он считает "необходимым принять меры".

Новые меры должны быть утверждены на заседании правительства в среду. Ожидается, что закроются сервисы общественного питания и торговли (за исключением продовольственного сектора).

Жителям Португалии будет приказано не покидать дома без веских причин. Начальные школы останутся открытыми, относительно средних и старших классов решения еще не принято.

Проект постановления о чрезвычайном положении обеспечивает гражданам возможность голосовать на президентских выборах в этом месяце и предусматривает голосования в домах престарелых.

Накануне стало известно, что президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза, который хочет переизбрания на выборах 24 января, получил положительный результат теста на коронавирус, но симптомов заболевания нет.