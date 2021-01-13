Парламент Іспанії не підтримав створення спецкомісії для розслідування щодо колишнього короля

Конгрес - нижня палата парламенту Іспанії - не підтримав створення спеціальної комісії для розслідування ймовірних порушень колишнім королем Іспанії Хуаном Карлосом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Mundo.

Комісію пропонували створити для розслідування використання ексмонархом прихованих рахунків, на які він отримував кошти та не сплатив з них податки.

Пропозицію про створення такої комісії відхилили голосами Іспанської соціалістичної робітничої партії (PSOE), яку представляє чинний прем’єр Педро Санчес, Народної партії (P) та Vox. Ініціативу підтримала лише ліва Podemos.

Голосування соціалістів разом з РР та Vox поглибило розбіжності між партнерами по коаліції. Найжорсткіша критика з боку Podemos дісталася міністерці оборони Маргариті Роблес, яка обстоювала позицію проти створення комісії - їй закидають "захист привілеїв та єднання з правими".

Соціалісти пояснили свою позицію тим, що подібна комісія поставила б під питання фундаментальні інституції держави, та, окрім того, щодо короля вже здійснюється розслідування у суді. На додачу, стверджують вони, парламент за законом не може контролювати главу держави.

Прихильники створення комісії, водночас, наполягали на необхідності прояснити усі питання щодо ексмонарха, особливо щодо порушення, які сталися вже після того як він передав владу.

За підозрою у приховуванні доходів, з яких треба було заплатити податок, проти Хуана Карлоса вже відкрили декілька проваджень. Прокурори підозрюють, що кошти могли бути отримані від його друга, мексиканського бізнесмена Аллена Сангінеса-Краузе у період з 2016 до 2018 року.

У грудні Хуан Карлос повернув державі 678 393 євро податкового боргу, щоб уникнути подальших переслідувань.

Окрім цього розслідування, Верховний суд здійнює ще два провадження щодо колишнього монарха - одне за підозрами у корупції у зв’язку з контрактом іспанського консорціуму на будівництво швидкісної залізниці до Мекки, та ще одне - за ймовірні зв’язки з компаніями у "податкових гаванях". Втім, перше провадження стосується періоду, коли Хуан Карлос ще користувався королівським імунітетом, тому очікується, що його доведеться закрити.

Хуан Карлос І правив країною близько 40 років і забезпечив її мирний перехід до демократії після смерті диктатора Франциско Франко.

Влітку цього року король без пояснень покинув країну. Лише через декілька тижнів стало відомо, що він перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Детальніше про це читайте у статті Втеча по-королівськи: яку ціну матиме корупційний скандал навколо іспанського монарха.