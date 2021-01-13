Парламент Испании не поддержал создание спецкомиссии для расследования в отношении бывшего короля

Конгресс - нижняя палата парламента Испании - не поддержал создание специальной комиссии для расследования возможных нарушений бывшим королем Испании Хуаном Карлосом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Mundo.

Комиссию предлагали создать для расследования использования экс-монархом скрытых счетов, на которые он получал средства и не уплатил с них налоги.

Предложение о создании такой комиссии отклонили голосами Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), которую представляет действующий премьер Педро Санчес, Народной партии (PР) и Vox. Инициативу поддержала только левая Podemos.

Голосование социалистов вместе с РР и Vox углубило разногласия между партнерами по коалиции. Жесткая критика со стороны Podemos досталась министру обороны Маргарите Роблес, которая отстаивала позицию против создания комиссии - ей вменяют "защиту привилегий и единение с правыми".

Социалисты объяснили свою позицию тем, что подобная комиссия поставила бы под вопрос фундаментальные институты государства, и, кроме того, по поводу возможных нарушений уже осуществляется расследование в суде. В дополнение, утверждают они, парламент по закону не может контролировать главу государства.

Сторонники создания комиссии одновременно настаивали на необходимости прояснить все вопросы по поводу экс-монарха, особенно в отношении нарушений, произошедших уже после того, как он передал власть.

По подозрению в сокрытии доходов, с которых нужно было уплатить налог, против Хуана Карлоса уже открыли несколько производств. Прокуроры подозревают, что средства могли быть получены от его друга, мексиканского бизнесмена Аллена Сангинеса-Краузе в период с 2016 до 2018 года.

В декабре Хуан Карлос вернул государству 678 393 евро налогового долга, чтобы избежать дальнейших преследований.

Кроме этого расследования, Верховный суд проводит еще два расследования в отношении бывшего монарха: одно - за подозрений в коррупции в связи с контрактом испанского консорциума на строительство скоростной железной дороги в Мекку, и еще одно - за предполагаемые связи с компаниями в "налоговых гаванях". Первое производство касается периода, когда Хуан Карлос еще пользовался королевским иммунитетом, поэтому ожидается, что его придется закрыть.

Хуан Карлос I правил страной около 40 лет и обеспечил ее мирный переход к демократии после смерти диктатора Франсиско Франко. Летом этого года король без объяснений покинул страну. Спустя всего несколько недель стало известно, что он находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Подробнее об этом читайте в статье Побег по-королевски: какую цену будет иметь коррупционный скандал вокруг испанского монарха.