Кулеба про рішення ЄСПЛ: ціна відповідальності для Росії зростає

Рішення ЄСПЛ щодо прийнятності справи України проти Росії по Криму є важливим кроком на шляху до притягнення РФ до юридичної відповідальності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу в Києві.

"Це перемога України. Це важливий крок на шляху до притягнення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України. І з кожним кроком ціна цієї відповідальності зростатиме", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що України проводить юридичні дії проти Росії не тільки в ЄСПЛ, але і в Міжнародному морському трибуналі і Суді ООН.

"Вони всі крок за кроком підтверджуватимуть ту правду, яку доносила Україна світові з 2014 року, коли почалася російська агресія, і спростовуватимуть усю пропаганду, яку поширювала Росія", - сказав міністр.

Нагадаємо, ЄСПЛ ухвалив перше рішення у справі "Україна проти Росії", визнавши прийнятною скаргу Києва на порушення прав людини в окупованому Криму.

Переважна більшість статей, за якими Україна звинувачує РФ у здійсненні системних порушень прав людини у Криму, визнані прийнятними для розгляду по суті.

Суд відхилив як неаргументовані лише звинувачення України щодо того, що Росія після окупації Криму встановила там "адміністративну практику щодо вбивств/розстрілів".

Окремо Суд відзначив, що Росія здійснювала "фактичний контроль" на території Криму з 27 лютого 2014 року, тобто ще до здійснення незаконної анексії окупованого нею півострова.

Детально про аргументи сторін у цьому судовому процесі читайте в статті - ЄСПЛ зі смаком фашизму: все про засідання та можливе рішення у Страсбурзі щодо Криму.