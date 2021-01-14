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ЕСПЧ признал, что Россия контролировала Крым еще до незаконной аннексии

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Кулеба о решении ЕСПЧ: цена ответственности для России растет

Четверг, 14 января 2021, 12:29

Решение ЕСПЧ о приемлемости дела "Украина против России" по Крыму - важный шаг на пути к привлечению РФ к юридической ответственности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

"Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти", - сказал Кулеба.

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Он напомнил, что Украина осуществляет юридические действия против России не только в ЕСПЧ, но и в Международном морском трибунале и Суде ООН.

"Они все шаг за шагом будут подтверждать ту правду, которую Украина доносила миру с 2014 года, когда началась российская агрессия, и опровергать всю пропаганду, которую распространяла Россия", - сказал министр.

Напомним, ЕСПЧ принял первое решение по делу "Украина против России", признав приемлемой жалобу Киева на нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Подавляющее большинство статей, по которым Украина обвиняет РФ в осуществлении системных нарушений прав человека в Крыму, признаны приемлемыми для рассмотрения по существу.

Суд отклонил как неаргументированные только обвинения Украины о том, что Россия после оккупации Крыма установила там "административную практику относительно убийств/расстрелов".

Отдельно Суд отметил, что Россия осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, то есть еще до незаконной аннексии оккупированного ею полуострова.

Подробно об аргументах сторон в этом процессе читайте в статье ЕвроПравды от 2019 года ЕСПЧ со вкусом фашизма: все о заседании и возможном решении в Страсбурге по Крыму

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