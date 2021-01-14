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У Чехії топ-чиновник пішов у відставку після скандалу з вакцинацією співробітників і їх родичів

Четвер, 14 січня 2021, 15:59

У Чехії керівник Державного управління з охорони здоров'я Павло Бржезовський пішов у відставку після того, як стало відомо про проведення щеплень від коронавірусу співробітникам управління і їх родичам, які не мають права на пріоритетну вакцинацію. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Всього на вакцинацію поза чергою було використано 1 000 доз препарату, застосування якого регулюється суворими правилами. 

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Наразі у Чехії проводиться вакцинація медиків, які працюють з хворими на коронавірус, соціальних працівників в будинках для людей похилого віку, а також найстарших громадян, для яких зараження коронавірусом може бути смертельно небезпечним.

Про відставку керівника Державного управління з охорони здоров'я Чехії ЗМІ повідомив глава МОЗ Ян Блатни, підкресливши, що перевірка, пов'язана з цією справою, буде продовжена.

"Подібне абсолютно неприпустимо, такі події не повинні повторюватися. Було сказано абсолютно ясно, що пріоритет мають медики, люди похилого віку та співробітники установ соціальної опіки", - прокоментував ситуацію прем’єр-міністр Андрей Бабіш.

Нагадаємо, перші дні вакцинації проти коронавірусу в Польщі ознаменувалися скандалом через те, що кілька відомих людей отримали вакцину поза чергою.

Двох посадовців Варшавського медичного університету, де поза чергою вакцинували від коронавірусу низку знаменитостей, звільнили після скандалу. 

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Коронавірус Чехія
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