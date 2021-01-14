В Чехии топ-чиновник ушел в отставку после скандала с вакцинацией сотрудников и их родственников

В Чехии руководитель Государственного управления по здравоохранению Павел Бржезовский ушел в отставку после того, как стало известно о проведении прививок от коронавируса сотрудникам управления и их родственникам, которые не имеют права на приоритетную вакцинацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Всего на вакцинацию вне очереди было использовано 1000 доз препарата, применение которого регулируется строгими правилами.

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Сейчас в Чехии проводится вакцинация медиков, работающих с больными на коронавирус, социальных работников в домах престарелых, а также старейших граждан, для которых заражение коронавирусом может быть смертельно опасным.

Об отставке руководителя Государственного управления по здравоохранению Чехии СМИ сообщил глава Минздрава Ян Блатны, подчеркнув, что проверка, связанная с этим делом, будет продолжена.

"Подобное совершенно недопустимо, такие события не должны повторяться. Было сказано совершенно ясно, что приоритет имеют медики, пожилые люди и сотрудники учреждений социальной опеки", - прокомментировал ситуацию премьер-министр Андрей Бабиш.

Напомним, первые дни вакцинации против коронавируса в Польше ознаменовал скандал из-за того, что несколько известных людей получили вакцину вне очереди.

Двух должностных лиц Варшавского медицинского университета, где вне очереди вакцинировали от коронавируса ряд знаменитостей, уволили после скандала.