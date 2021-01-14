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Швеция пересекла отметку в 10 тысяч смертей от коронавируса

Четверг, 14 января 2021, 17:14

Швеция, население которой - около 10 млн человек, с показателями прошлых суток пересекла отметку в 10 000 смертей от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Aftonbladet..

14 января зарегистрировали 351 новых смертей от коронавируса, общее количество умерших больных с начала эпидемии достигло 10 185.

"К сожалению, мы ожидаем, что рост количества смертей продолжится, так как вирус продолжает распространяться", - отметила Карин Тегмарк Виселл, представитель Агентства общественного здоровья.

За прошедшие сутки зарегистрировали 6 580 новых заражений, с начала эпидемии - уже 518 783. Из этого следует, что примерно 20-я часть населенные страны уже переболела коронавирусом, если принимать во внимание только подтвержденные случаи.

Однако, по словам Виселл, похоже что страна достигла "плато" по распространению инфекции.

В отличие от большинства стран, весной Швеция отказалась от жестких карантинных запретов, ограничившись рекомендациями и полагаясь на личную ответственность граждан.

Правительство нередко подвергалось критике за эту стратегию и обвинениям в чрезмерном количестве смертей, которых иначе можно было бы избежать.

Только в январе 2021 года парламент одобрил закон, который позволит правительству вводить жесткий карантин и устанавливать ответственность за нарушение запретов.

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