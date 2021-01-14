У США арештували трампіста, який штурмував Капітолій з прапором Конфедерації

У США влада заарештувала людину, яка брала участь у нападі на Капітолій минулого тижня з прапором Конфедерації.

Про це CNN повідомив представник правоохоронних органів, пише "Європейська правда".

Чоловік, сфотографований із прапором, був опізнаний як Кевін Сіфрід з Делавера. Наразі не відомо, у чому його обвинувачують.

Прапор Конфедерації під час громадянської війни у США використовували штати, що підтримували продовження рабства, тому багато хто вважає його символом расизму.

Нагадаємо, минулого тижня у США взяли під варту кількох учасників штурму Капітолію, у тому числі Джейкоба Ентоні Ченслі, який називає себе шаманом QAnon, безглуздої теорії змови.

13 січня Палата представників проголосувала за те, щоб Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент.

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