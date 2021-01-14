В США арестовали трамписта, который штурмовал Капитолий с флагом Конфедерации

В США власти арестовали человека, который принимал участие в нападении на Капитолий на прошлой неделе с флагом Конфедерации.

Об этом CNN сообщил представитель правоохранительных органов, пишет "Европейская правда".

Человек, сфотографированный с флагом, был опознан как Кевин Сифрид с Делавэра. Пока неизвестно, в чем его обвиняют.

Флаг Конфедерации во время гражданской войны в США использовали штаты, поддерживающие продолжение рабства, поэтому многие считают его символом расизма.

На прошлой неделе в США взяли под стражу нескольких участников штурма Капитолия, в том числе Джейкоба Энтони Ченсли, который называет себя шаманом QAnon, бессмысленной теории заговора.

13 января Палата представителей проголосовала за то, чтобы Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент.

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