У Єврокомісії заявили, що правила ЄС не забороняють Угорщині купувати китайську вакцину

Правила Європейського Союзу не забороняють уряду Угорщини укладати контракт про закупівлю китайської вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, про це заявило представництво Єврокомісії в Угорщині.

У релізі зазначається, що країни-члени погодилися не вести паралельно з Єврокомісією перемовини з тими розробниками, з якими Комісія вже домовляється про закупівлю вакцини для всіх країн ЄС - щоб забезпечити одночасну та справедливу поставку і розподіл.

"Водночас, ніщо не заважає країні-члену окремо вести перемовини із розробниками, які не включені до спільної програми закупівель та, коли це доцільно, видавати тимчасовий терміновий дозвіл на застосування вакцини під свою власну відповідальність", - додають у ньому.

Нагадаємо, 14 січня уряд Угорщини заявив про досягнення угоди з китайською компанією Sinopharm про закупівлю вакцини проти коронавірусу.

Угорщина стане першою країною ЄС, яка використовуватиме китайську вакцину, якщо її схвалить угорська влада.

Це рішення може спричинити додаткові ускладнення на етапі визнання довідок про вакцинацію. Поки незрозуміло, чи погодяться інші члени ЄС визнавати угорські довідки про щеплення китайською вакциною, тому що вона не затверджена європейським регулятором.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії підтримала ініціативу уряду Греції про дозвіл вакцинованим людям вільно подорожувати, і закликала до видачі взаємно визнаних сертифікатів про вакцинацію в країнах Європейського Союзу.

За підсумками перемовин, які веде Єврокомісія, домовленості досягли вже з шістьома розробниками, двоє з них - Pfizer-BioNTech і Moderna - вже мають дозвіл на затосування у ЄС.