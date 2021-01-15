В Еврокомиссии заявили, что правила ЕС не запрещают Венгрии покупать китайскую вакцину

Правила Европейского Союза не запрещают правительству Венгрии заключать контракт о закупке китайской вакцины от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, об этом заявил представительство Еврокомиссии в Венгрии.

В релизе отмечается, что страны-члены согласились не вести параллельно с Еврокомиссией переговоры с теми разработчиками, с которыми Комиссия уже договаривается о закупке вакцины для всех стран ЕС - чтобы обеспечить одновременную и справедливую поставку и распределение.

"Вместе с тем, ничто не мешает стране-члену отдельно вести переговоры с разработчиками, которые не включены в общую закупку и, когда это целесообразно, выдавать временное срочное разрешение на применение вакцины под свою собственную ответственность", - добавляют в нем.

Напомним, 14 января правительство Венгрии заявило о достижении соглашения с китайской компанией Sinopharm о закупке вакцины против коронавируса.

Венгрия станет первой страной ЕС, которая будет использовать китайскую вакцину, если ее одобрят венгерские власти.

Это решение может повлечь дополнительные осложнения на этапе признания справок о вакцинации. Пока непонятно, согласятся ли другие члены ЕС признавать венгерские справки о прививках китайской вакциной, так как она не утверждена европейским регулятором.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии поддержала инициативу правительства Греции о разрешении вакцинированным людям свободно путешествовать и призвала к выдаче взаимно признаваемых сертификатов о вакцинации в странах Европейского Союза.

По итогам переговоров, которые ведет Еврокомиссия, договоренности достигли уже с шестью разработчиками, два из них - Pfizer-BioNTech и Moderna - уже имеют разрешение на применение в ЕС.