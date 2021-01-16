Німеччина вважає, що вихід РФ з договору про відкрите небо погіршить безпекову ситуацію

Німеччина відреагувала на оголошення Російської Федерації про початок виходу з Договору про відкрите небо, наголосивши, що це погіршить міжнародну систему контролю озброєння та відчутно вплине на безпекову ситуацію у Північній півкулі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Німеччини, оприлюдненій 15 січня.

Договір про відкрите небо 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного.

"Це великий крок назад для міжнародної системи контролю озброєнь, і це явно вплине на безпеку і довіру у Північній півкулі. Залишатися залученими до конструктивного діалогу щодо майбутнього договору - у власних інтересах Росії", - йдеться у тексті.

МЗС Німеччини зазначає, що лиш нещодавно усі країни-члени договору погодилися обговорити пропозиції, висунуті Росією після виходу з договору США, та що Німеччина разом з МЗС ще 15 європейських країн у листі до свого російського колеги Сєргєя Лаврова наприкінці грудня спільно наголошували, що налаштовані і далі дотримуватися Договору.

"Незалежно від рішення Росії, Німеччина продовжить рішуче виступати за підтримку та модернізацію контролю звичайного і ядерного озброєння у Європі і для Європи. Це у наших спільних інтересах, якщо ми хочемо реагувати на виклики нашого часу так, щоб зберігати мир та безпеку", - підсумовує МЗС ФРН.

Нагадаємо, у травні 2020 року президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з Договору про відкрите небо, але залишав можливість повернутися до його виконання, якщо і Росія буде повністю його виконувати. 22 листопада 2020 року Рада національної безпеки Сполучених Штатів підтвердила вихід країни з Договору.

15 січня 2021 року МЗС РФ повідомило про початок внутрішньодержавних процедур по виходу Росії з Договору про відкрите небо, посилаючись на те, що США "під надуманим приводом" вийшли з нього, істотно "порушивши баланс інтересів держав-учасників".

Як відомо, у серпні 2019 року США офіційно вийшли з Договору про ядерні сили середньої дальності з Росією, поклавши край епохальному пакту про контроль над озброєннями, що обмежив розробку ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.