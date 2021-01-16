Германия считает, что выход РФ из договора об открытом небе ухудшит ситуацию с безопасностью

Германия отреагировала на объявление Российской Федерации о начале выхода из Договора об открытом небе, подчеркнув, что это ухудшит международную систему контроля вооружения и ощутимо повлияет на безопасность в Северном полушарии.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии, обнародованном 15 января.

Договор об открытом небе 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

"Это большой шаг назад для международной системы контроля вооружений, и это явно повлияет на безопасность и доверие в Северном полушарии. Оставаться вовлеченной в конструктивный диалог о будущем договора - в собственных интересах России", - говорится в тексте.

МИД Германии отмечает, что недавно все страны-члены договора согласились обсудить предложения, выдвинутые Россией после выхода из договора США, и что Германия вместе с МИД еще 15 европейских стран в письме к своему российскому коллеге Сергею Лаврову в конце декабря совместно отмечали, что настроены и дальше придерживаться Договора.

"Независимо от решения России, Германия продолжит решительно выступать за поддержку и модернизацию контроля обычного и ядерного вооружения в Европе и для Европы. Это в наших общих интересах, если мы хотим реагировать на вызовы нашего времени так, чтобы сохранять мир и безопасность", - отмечает МИД ФРГ.

Напомним, в мае 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора об открытом небе, но оставлял возможность вернуться к его выполнению, если и Россия будет полностью его выполнять. 22 ноября 2020 Совет национальной безопасности Соединенных Штатов подтвердил выход страны из Договора.

15 января 2021 МИД РФ сообщил о начале внутригосударственных процедур по выходу России из Договора об открытом небе, ссылаясь на то, что США "под надуманным предлогом" вышли из него, существенно "нарушив баланс интересов государств-участников".

Как известно, в августе 2019 года США официально вышли из Договора о ядерных силах средней дальности с Россией, положив конец эпохальному пакту о контроле над вооружениями, что ограничил разработку ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.