МИД РФ обвинил СМИ в "спекуляциях" по поводу иконы из Луганска, подаренной Лаврову в Боснии

МИД Российской Федерации обвинило СМИ Боснии и Герцеговины и "ряда других стран" в распространении "недоказанных спекуляций" об иконе из Луганска, подаренной главе МИД РФ Сегрею Лаврову, и в том, что они продолжают напоминать о причастности России к этой истории.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

"Несмотря на то, что российская сторона по дипломатическим каналам вернула икону дарителям для уточнения её происхождения, в медийном пространстве БиГ и ряда других стран продолжают распространяться бездоказательные спекуляции о судьбе иконы, бросающие тень на Россию. Тиражируя инсинуации, основанные исключительно на догадках их авторов, ангажированные масс-медиа манипулируют данным сюжетом для сведения политических счетов внутри БиГ и для дискредитации нашей страны", - говорится в заявлении.

МИД РФ пишет, что доказательств незаконности приобретения иконы ее последним владельцем еще не приведено, но медиа, до вывода компетентного органа - прокуратуры Боснии и Герцеговины - о принадлежности иконы уже прибегают к "циничным манипуляциям" и "выдают собственные фантазии за проверенную информацию".

"в очередной раз отмечаем, что некоторые средства массовой информации, следуя любимой западной "забаве" везде и во всём искать "руку Кремля", готовы использовать любой – в том числе максимально неуместный – повод для усиления антироссийской пропаганды", - добавляют в заявлении.

Как известно, 18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело в связи со старинной украинской иконой, которую председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову во время его визита 14 декабря.

Из ноты посольства Украины Министерству иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского Народного комитета культуры 1920 года.

Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона была вывезена из оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

Додик сначала заявлял, что вернет икону тем, от кого ее получил, но не Украине, затем - что отдаст ее Украины, если Киев сможет доказать, что искал ее раньше.

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