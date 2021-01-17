Затонувший возле Турции сухогруз принадлежит украинской компании

Судовладельцем затонувшего у берегов Турции сухогруза является украинская компания Arvin Shipping LTD.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​информацию распространили российские СМИ со ссылкой на заявление Росморречфлота.

Компания Arvin Shipping LTD зарегистрирована в Одессе. Согласно информации профильных сайтов, ей принадлежит сухогруз "Arvin" класса "Волга-Балт" (река-море) 1975 года.

В Росморречфлоте также сообщили, что среди 12 членов экипажа корабля только двое россиян.

Впоследствии губернатор провинции Бартын Синан Гюнер также подтвердил журналистам, что судно принадлежит украинской компании, отметив, что сначала было трудно получить четкую информацию, поскольку корабль не имеет ничего общего с портом Бартын, сообщает Anadolu.

"Мы заявили, что корабль был под российским флагом, но мы узнали что это был флаг Палау. Судно перевозило груз из Грузии в Болгарию. Экипаж пытался укрыться в порту Бартын из-за погодных условий. Экипаж преимущественно состоит из граждан Украины", - сказал он.

Турецкие спасательные службы ранее сообщили, что экипаж состоит из 15 человек, а корабль был под флагом РФ. После аварии экипаж перешел на спасательные шлюпки, продолжается поисковая операция.

По данным Anadolu, уже удалось спасти 5 моряков, также найдены тела двух погибших.

Судно затонуло в районе Инкуму (провинция Бартын) в воскресенье днем.