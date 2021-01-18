Глава Єврокомісії засудила затримання Навального

Глава Європейської комісії виступила із засудженням Росії після затримання опозиціонера Алексєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Урсули фон дер Ляєн, оприлюдненій у понеділок.

"Я засуджую затримання Алексєя Навального вчора російською владою після його повернення до Росії. Російська влада повинна негайно звільнити його та забезпечити його безпеку", - заявила фон дер Ляєн.

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Вона підкреслила, що затримання політичних опонентів суперечить міжнародним зобов'язанням Росії.

"Ми також продовжуємо очікувати на ретельне та незалежне розслідування нападу на життя Алексєя Навального", - додала фон дер Ляєн.

17 січня ввечері російського опозиціонера Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.

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В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Алексєя Навального та вимагають звільнити опозиціонера.

Країни Балтії вважають, що Євросоюзу слід розглянути можливість введення санкцій щодо Росії, якщо Навальний не буде звільнений.