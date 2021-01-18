Новый глава партии Меркель - не фаворит немцев на пост канцлера

Армин Лашет, новый лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз", отстает от главы правительства Баварии Маркуса Зедера в симпатиях немцев о том, кого бы они хотели видеть канцлером после Ангелы Меркель.

Об этом говорится в публикации Reuters, пишет "Европейская правда".

Партия Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" выбрала Лашета новым лидером в субботу, 16 января.

36% избирателей предпочитают, чтобы Зедер был кандидатом в канцлеры консервативного альянса Меркель ХДС/ХСС, показал опрос Forsa для телекомпании RTL/ntv после субботнего голосования. Лашет следует за Зедером с 21%.

Зьодер возглавляет Христианско-социальный союз (ХСС), баварскую сестринскую партию ХДС. Обычно - но не всегда - кандидат альянса в канцлеры происходит от ХДС. Альянс дважды выдвигал кандидата от ХСС, оба проиграли.

Зьодер ранее заявлял, что ХДС и ХСС вместе решат, кто должен баллотироваться на пост канцлера, и призвал принять решение о своем кандидате только после земельных выборов в середине марта.

Отметим, Армин Лашет известен своей пророссийской позицией. Среди прочего, он выступает за завершение строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе после скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Подробнее о том, что может означать для Украины лидерство Армина Лашета, читайте в статье: Путь к России: чего ждать Украине от преемника Ангелы Меркель