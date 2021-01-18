Додон звинуватив Санду в "узурпації влади" та пригрозив масовими протестами

Експрезидент Молдови, лідер Партії соціалістів Ігор Додон звинуватив президентку Маю Санду у спробі "узурпації влади" та пригрозив закликати людей до протестів, якщо до 1 лютого президент не висуне кандидатуру прем’єр-міністра.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

"Те, що зараз відбувається - це тотальна невизначеність, викликана бездіяльністю та порушенням Конституції президентом країни. У нас немає уряду, а президент боїться взяти на себе відповідальність", - заявив Додон.

Додон заявив, що якщо Мая Санду до 1 лютого - початку сесії парламенту - не висуне кандидатуру прем’єра, то ПСРМ вживатиме "усіх конституційних заходів проти президента і всіх законних дій, включно з масовими протестами проти узурпаторів влади".

Він звинуватив Санду та її партію "Дія і солідарність" у спробах "на власний розсуд трактувати Конституцію".

Ігор Додон стверджує, що Мая Санду порушує Конституцію, тому що після консультацій з парламентськими фракціями президент зобов’язаний висунути кандидатуру прем’єра.

Він пообіцяв звернутися до Конституційного суду за роз’ясненням про те, протягом якого терміну це має бути зроблено після відставки уряду, та що загрожує президенту у разі ігнорування правила.

Раніше президентка Молдови Мая Санду відхилила пропозицію Ренато Усатого - одного з найпопулярніших політичних лідерів - висунути його на посаду прем’єр-міністра, пояснивши, що будь-яке призначення відтермінує дострокові парламентські вибори, а за чинного складу законодавчого органу у нового уряду не буде підтримки більшості.

Після відставки прем’єра Іона Кіку - з метою розпуску парламенту - чинний склад уряду тимчасово продовжує виконувати обов’язки. Тимчасовим виконуючим обов’язки прем’єра Мая Санду призначила міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокоя.

Конституція Молдови визначає дві умови, за яких розпуск парламенту і дострокові вибори стають можливими. Це або блокування роботи парламенту з будь-якої причини протягом трьох місяців, або нездатність парламенту затвердити новий уряд.

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