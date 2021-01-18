Додон обвинил Санду в "узурпации власти" и пригрозил массовыми протестами

Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон обвинил президента Майю Санду в попытке "узурпации власти" и пригрозил призвать людей к протестам, если до 1 сентября президент не выдвинет кандидатуру премьер-министра.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

"То, что сейчас происходит - это тотальная неопределенность, вызванная бездействием и нарушением Конституции президентом страны. У нас нет правительства, а президент боится взять на себя ответственность", - заявил Додон.

Додон заявил, что если Санду до 1 февраля - начале сессии парламента - не выдвинут кандидатуру премьера, то ПСРМ примет "все конституционные меры против президента и все законные действия, включая массовые протесты против узурпаторов власти".

Он обвинил Санду и ее партию "Действие и солидарность" в попытках "на свое усмотрение трактовать Конституцию".

Игорь Додон утверждает, что Майя Санду нарушает Конституцию, потому что после консультаций с парламентскими фракциями президент обязан выдвинуть кандидатуру премьера.

Он пообещал обратиться в Конституционный суд за разъяснением о том, в течение какого срока это должно быть сделано после отставки правительства и что грозит президенту в случае игнорирования правила.

Ранее Санду отклонила предложение Ренато Усатого - одного из самых популярных политических лидеров - выдвинуть его на должность премьер-министра, объяснив, что любое назначение отсрочит досрочные парламентские выборы, а при действующем составе законодательного органа у нового правительства не будет поддержки большинства.

После отставки премьера Иона Кику - с целью роспуска парламента - действующий состав правительства временно продолжает исполнять обязанности. Временным исполняющим обязанности премьера Майя Санду назначила министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоя.

Конституция Молдовы определяет два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными. Это либо блокирование работы парламента по любой причине в течение трех месяцев, либо неспособность парламента утвердить новое правительство.

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