У ЄС кількість смертей від COVID-19 з початку пандемії перевищила 400 тисяч

У країнах ЄС кількість смертей від коронавірусу з початку пандемії перевищила 400 тисяч.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це оголосила єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес.

У зверненні до європарламентарів під час дебатів щодо стратегії вакцинації вона сказала, що останні 10 місяців виявилися важкими, ніж будь-хто міг собі уявити на початку року.

Вона додала, що, з іншого боку, 2021 рік починається оптимістичніше, тому що ЄС вже затвердив дві вакцини і скоро, ймовірно, отримає інші.

За даними порталу Worldometers, який збирає офіційну статистику органів охорони здоров’я, серед країн ЄС на першому місці за кількістю померлих - Італія, де від вірусу загинули 82,5 тисячі осіб. Наступні - Франція (понад 70 600), Іспанія (понад 53 700), Німеччина (понад 48 тисяч).

Британія, яка вже не є членом Євросоюзу, за кількістю жертв випереджує першу в ЄС Італію - кількість померлих від коронавірусу в Сполученому Королівстві наближається до 90 тисяч.

Втім, за кількістю смертей відносно кількості населення на перших місцях - Бельгія, Словенія, Італія та Чехія.

Нагадаємо, вже низка країн помітили суттєве зростання загальної смертності, що найбільш імовірно пов'язано з епідемією. Так, у Британії у 2020 році зареєстрували найбільше "надлишкових" смертей з часів Другої світової війни.

У Швеції в листопаді 2020 року було зареєстровано більше смертей, ніж в будь-якому іншому листопаді за 102 роки, з часів "іспанки".