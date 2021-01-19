В ЕС количество смертей от COVID-19 с начала пандемии превысило 400 тысяч

В странах ЕС количество смертей от коронавируса с начала пандемии превысило 400 тысяч.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом объявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

В обращении к европарламентариям во время дебатов по стратегии вакцинации она сказала, что последние 10 месяцев оказались более сложными, чем кто-либо мог бы себе представить в начале года.

Она добавила, что, с другой стороны, 2021 начинается оптимистично, потому что ЕС уже утвердил две вакцины и скоро, вероятно, получит другие.

По данным портала Worldometers, который собирает официальную статистику органов здравоохранения, среди стран ЕС на первом месте по количеству умерших - Италия, где от вируса погибли 82 500 человек. Следующие - Франция (более 70 600), Испания (более 53 700), Германия (более 48 тысяч).

Великобритания, которая уже не является членом Евросоюза, по количеству жертв опережает первую в ЕС Италию - количество умерших от коронавируса в Соединенном Королевстве приближается к 90 тысяч.

Впрочем, по количеству смертей относительно количества населения на первых местах - Бельгия, Словения, Италия и Чехия.

Напомним, уже ряд стран заметили существенный рост общей смертности, наиболее вероятно связано с эпидемией. Так, в Великобритании в 2020 году зарегистрировали всего "избыточных" смертей со времен Второй мировой войны.

В Швеции в ноябре 2020 года были зарегистрировано больше смертей, чем в любом другом ноябре за 102 года, со времен "испанки".