Шотландия продлила локдаун до середины февраля

Шотландия продлила жесткий карантин до середины февраля и оставила большинство школьников на дистанционном обучении.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом объявила первый министр Шотландии Стерджен.

По ее словам, распространение вируса уже замедлилось, но не настолько, чтобы ограничения можно было ослабить.

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"Мы должны быть реалистами: любое улучшение, которое мы сейчас видим - это благодаря тому, что мы сидим дома и уменьшаем количество контактов. Любое ослабление локдауна может быстро привести к ухудшению ситуации", - отметила Стерджен.

Она выразила надежду, что с середины февраля ученики все же смогут поэтапно вернуться к учебе в классах.

Действующие ограничения предусматривают закрытие всех второстепенных магазинов. Ресторанам и кафе, которые продолжают продавать еду и напитки "с собой", запрещено впускать клиентов внутрь заведения - забирать заказ можно только от порога или через окошко.

Все, кто может работать из дома, обязаны это делать, а людям из категории повышенного риска рекомендуется не ходить на работу.

Также должны быть сокращены собрания на открытом воздухе, людям разрешается встречаться только с одним человеком из другого домохозяйства.

Шотландия ввела строгий уровень карантина с 4 января в связи с обнаруженным в Британии новым штаммом коронавируса, а затем дополнительно усилила его. Сначала предполагалось, что ограничения будут действовать до конца января.

За последние сутки в Шотландии обнаружили 1165 новых заражений, составившие 11,1% всех сделанных тестов. Население Шотландии - около 5,5 млн человек.